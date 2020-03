COVID 19 rady z pohľadu praktického lekára.

Všade je veľa informácií, hlavne v médiách. Každým dňom pribúdajú nové . Všetci sme pritom na jednej lodi. Každého pomoc je vítaná, hlavne ak nie je len o kritike, ale o konkrétnych riešeniach.

Pokúsim sa vám v bodoch dať pár rád. Hoci som sa už dlhšie neozvala, nedá mi teraz nereagovať.

1.Základ je mať ochranné rúško na tvár a nos. Ak sa nedá kúpiť, zohnať/ napríklad dnes je nedeľa, tak ho určite nikde nekúpite/, tak sa dá veľmi jednoducho ušiť. Urobte hneď aj 2-3 ks pre rodinu, či nejakého blízkeho.Prípadne poproste nejakú krajčírku.

Návody sú kdekoľvek na youtube.

Určite je lepšie mať na tvári rúško, ako nemať. Hlavne si ho treba dať , ak idete na nákup potravín, do lekárne,do autobusu,na úrad niečo nevyhnutne vybaviť.

Ak už naozaj nemáte ako to rúško urobiť, dajte si aspoň šatku na nos a ústa, ak idete do verejných priestranstiev.

Rúška ušité možete vyvariť, alebo zaliať horúcou vodou z konvice , potom vysušiť a prežehliť, alebo len jednoducho vyžehliť. Použiť ho teda možete opakovane.

2. Ak ste boli posledných 14 dní kdekoľvek v zahraničí, alebo ste aj boli v práci v kontakte s niekým, o kom viete, že bol v zahraničí a máte príznaky ako je bolesť hrdla, nádchu, máte alebo nemáte teplotu, kašeľ..už sa treba správať, akoby ste boli v karanténe. Nechodiť teda na polikliniku k lekárovi, či na pohotovosť, či na urgent. Konzultujte svoj stav telefonicky. Čo znamená byť v karanténe,nájdete pokyny na internete. Hlavne nechodťe do potravín alebo do lekárne a ešte aj bez rúška. Poproste o zásobovanie niekoho, kto nie je v karanténe, nech vám ale nákup, potrebné veci z lekárne položí pred dvere. Nekomunikujte s ním priamo.

Ak bude prípadov viac, tak aj tak ľahšie prípady budú liečené doma. Len vážne stavy sa budú riešiť v nemocniciach. A to najprv na infekčných, ak bude treba , tak aj na bežných oddeleniach v nemocniciach.

Takže tiež nie je teraz potrebné spustiť paniku na testovanie všetkých ľudí. Navyše testovanie može byť aj u infikovaných ľudí negatívne a malo by sa opakovať a 2.,3.krát. Takýto človek s negatívnym výsledkom a pozitívnym kontaktom so zahraničím by sa mal správať ako v karanténe.

3. Všeobecný lekár vám dá aj iné rady, prakticky ako pri chrípke. Volajte mu ale do 10 hodiny, ak sa dá. Kontaktuje okresného epidemiológa Všeobecný lekár poradí vám ohľadom PN. Ak aj máte dovolenku , musíte mať od 13.3. vypísané PN tlačivo na karanténu. Aby bola zabezpečená evidencia osob v karanténe.

Rozhodne sa tiež, či je potrebný prevoz na infekčné oddelenie, aj to cestou záchranky s ochrannými pomockami. Rozhodne nechodťe osobne na polikliniku, či na pohotovosť, či na urgent s uvedenými príznakmi a cestovateľskou anamnézou posledných 14 dní. To je základ, pretože inak nakazíte všetkých v čakárni a aj personál a ten už následne bude musieť byť v karanténe.

Telefónne čísla sú často obsadené, volajte aj na záchranku, alebo na tzv.KOS -krajské operačné stredisko. Každý kraj má svoje číslo, nájdete ho na internete. Cez ordinačné hodiny možete kontaktovať aj vášho obvodného lekára.

4.skutočne dbajte na důkladné umývanie umývanie rúk, dezinfekciu kľučiek,myší pri počítači, klávesníc, vypínačov,mobilov, záchodov.

Ak už nemáte iný dezinf. prostriedok, tak použite alkohol, ten zvyčajne doma má každý.

5.Obmedzte návštevy, hlavne nechodte ku starým rodičom, lebo ich ohrozujete najviac. Nik nevie, či už nie je v inkubačnej dobe. Lebo nakaziť sa už mohol ktokoľvek z nás- v obchode, v autobuse,v lekárni, u lekára, na úrade... veď sa len obzrite dozadu, ako sme sa všetci doteraz správali

Už vobec si nepodávajte ruky a neprikladajte si líca pri stretnutí a necmukajte.

6.Vhodné je ísť na prechádzku do prírody, to samozrejme bez rúšok

7.šoféri kamionov zatiaľ nespadajú do povinnej karantény, ale potrebné, aby nosili rúška a tiež dbali na důkladnú hygienu a dezinfekciu ploch, s ktorými sú v kontakte. Bez zásobovania by nebolo dosť potravín, a samozrejme aj ekonomika sa nemože zastaviť.

Ale pri reportážach s kamionistami v médiách som doteraz nikoho nevidela s rúškom na tvári.

8.určite je správny nápad od politikov, aby vysledovali podľa mobilov ľudí, ktorí boli v zahraničí a tým príkazom v SMS posielali správy o povinnej karanténe, aj pre rodinných príslušníkov. Mnoho ľudí totiž tento údaj zatajuje.

Mnoho ľudí teraz kritizuje, hľadá chyby, alebo sa domáha svojich práv, na čo má kto nárok, aké má naopak zamestnávateľ povinnosti...atď.

Nikomu toto nepomože. Teraz je podstatné to, že čo sa dá zohnať, tak zožeňme, alebo teda improvizujme: vyrobme si sami napríklad spomínané rúška.Použime aj obyčajné okuliare , ak bude treba aj pršiplášť/ neviem, kde mám zohnať ochranné overaly/ Tvrdiť , že nie sú a NEBUDE ICH AJ TAK POTOM DOSTATOK, URČITE NEPOMOŽE.

Každý priložme ruku k dielu . Pomožme sebe aj svojej rodine,či kolegovi, či zamestnávateľovi svojim zodpovedným správaním . Nehanbite si dať rúška na verejnosti.

Buďme vďační a vážme si každého, kto aj konkrétne niečo robí, nielen kritizuje. Politika sem nepatrí, všetci by sme mali spolupracovať. Teraz je čas , aby ukázali aj politici, že treba byť súdržní.

Každý bude vo finančnej strate, na to sa vykašlime.

Držím palce všetkým a hlavne obdiv všetkým zdravotníkom, hlavne tým v 1.línii-záchranky, infekčné oddelenia, urgenty.. všetci im pritom mozeme pomocť.

Prosím vás ešte veľmi pekne. Neriešte teraz u lekára veci, ktoré nie sú podstatné: napríklad kontrola cholesterolu po 3 mesiacoch, alebo pečeňových testov, ktoré už máte 2 roky bez zmeny, alebo rehabilitácie, ktoré nie sú nevyhnutné, či vyberanie bradavíc...najprv zavolajte svojmu lekárovi, mnohé problémy vám vie vyriešiť aj cez telefón, aj poslať priamo recept do lekárne. Ale aj tam neposielajte starých ľudí , aj tam si treba dať rúško na tvár.