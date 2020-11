Covid časť druhá.

Ponúkam vám môj pohľad na vec a v závere rady, ktoré môžu odľahčiť prácu nemocniciam, záchrankám a hlavne vám môžu pomôcť vyzdravieť.

Milí čitatelia!

V tejto dobe mi nedá tiež prispieť možno svojimi skúsenosťami, či názormi z pohľadu obyčajného lekára z praxe a hlavne z pohľadu obyčajného človeka.

Mnoho vecí nedáva logiku, milion ľudí, milion názorov a čo je tiež typické pre človeka, že ľahko sa nám kritizuje, riešenia ale skutočne tie konkrétne buď nemáme, alebo, ak by sme ich aj mali, tak každý povie, že to má urobiť ten druhý, alebo, že sa to nedá .Alebo ten a ten je na vine , ale nič to prakticky nerieši. Z chýb sa ale dá poučiť, len najprv ich treba chybami nazvať, nájsť ich a potom sa snažiť ich opraviť, či nerobiť.

Svoje názory, či rady som zrhnula do niekoľkých bodov. Píšem ich pre vás preto, lebo by to mohlo pomôcť poradiť si s infekciou Covid.

1.Niet pochýb o tom, že ochorenie Covid je reálne a nie je vymyslené. Tí ťažko chorí ľudia reálne existujú.Takže je vyslovene nebezpečné ochorenie popierať, či zľahčovať. Zvlášť v tejto dobe, keď už niečo o tejto chorobe vieme a epidémia, či pandémia je už riadne rozbehnutá. Nemocnice sa reálne napĺňajú pacientmi, ktorí ťažko dýchajú, plus majú iné vážne komplikácie tejto infekcie. Reálne im ide o život a přitom to nie sú vždy len starí a obézni ľudia.

2.Niet pochýb o tom, že nikto tú chorobu, hlavne teda v ťažkom stave, nepraje sebe a hlavne našim blízkym

3. Niet pochýb o tom, že je to ochorenie infekčné a šíri sa hlavne kvapôčkami z našich slín , hlienov ktoré idú von z úst aj pri bežnom rozprávaní a samozrejme hlavne pri kašľaní, kýchaní, ale aj z nosa pri dýchaní, hlavne ak sme zaspolení.

Ak má niečo logiku v tejto dobe, tak to, že ak mám ústa a nos zakryté niečím, teda rúškami, tak oveľa, oveľa menej tých kvapôčiek vyjde von do vzduchu, ktorý potom dýchajú ostatní ľudia a samozrejme naopak. Ak by tie nakazené kvapôčky boli vo vzduchu a mám rúško, tak ich cez to rúško vdýchnem v oveľa menšom množstve. Jasne, že to nie je nula, lebo vírus má mikroskopické rozmery a aj dierami, kde tesne neprilieha rúško ,aj dierami pomedzi tkaninu sa dostanú vírusy, či iné baktérie do nášho tela cez nos a ústa, ale aj tak platí, že je to menej.

Ak na vás niekto nakašle, alebo napľuje priamo do tváre, tak v prípade, že je infekčný, tak rozhodne sa toho na vás nalepí viac, ako keby ste mali obaja rúško a ešte ste boli od seba vzdialení.

Chyba sa robí aj v tom, že rúško mnohí nosia pod nosom, alebo im neustále z nosa padá pri rozprávaní a rukami si rúško opakovane dávajú ľudia na nos.

4.Rúška majú nepochybne svoj význam aj v tom, že aj ostatné infekcie takto prenášané, sa menej vyskytujú. Preto, chválabohu zatiaľ, aj napriek pandémii Covidom, je v skutočnosti reálne menej pacientov s tým, že majú príznaky zápalu dýchacích ciest - kašeľ, horšie dýchanie, hlieny, únava, teploty. Tie sú samozrejme nerozoznateľné od iných príčin ako je Covid. Je to aj chrípka, pneumokok, klebsiela, adenovirus, coxackie vírus, respiračný synciciálny vírus, mykoplazmy, chlamýdie, streptokok, stafylokok, tbc, Haemophilus, atď.

Nie každý má samozrejme príznaky a nie každý ich má všetky a ešte to neznamená, že nie je infekčný. To platí pre väčšinu infekčních ochorení- teda nielen pre Covid a tiež to, že už na konci inkubačnej doby je pacient infekčný, teda keď ešte nemá žiadne príznaky.

Pre Covid je doslova typická strata chuti, čuchu, plus striedanie náhlého zlepšenia s náhlými epizodami zhoršenia a teda tiež nevysvetliteľné teploty a zhoršenie dýchania, silná únava, bolesti svalov, bolesti hlavy, hrdla, skrátka ako pri chrípke. Menej typické, ale predsa existujúce sú aj príznaky jako hnačka, zvracanie, jako při črevnej viróze.

Dookola sa to všade opakuje a aj to, že títo ľudia majú byť doma v karanténe a aj tak ľudia

chodia po ambulanciách, pohotovostiach, urgentoch, na prechádzky okolo bytu a debatujú s okoloidúcimi . Ak sa zhoršia, tak ich vezú v aute 3-4 členovia z rodiny a tí potom vyčkávajú v čakárňach. Robia tak niekedy bez toho, aby vopred zavolali. Problém ale je, že sa všade píše, že kontaktujte svojho lekára pri zhoršení telefonicky.

Túto skutočnosť nosiť rúška, by sme si mali zachovať aj po pandémii Covidom. Hlavne, ak idete do nemocnice, na polikliniku, aj ku svojmu lekárovi. Lebo často hlavne v čakárni a to aj na pľúcnej ambulancii, alebo na kardiológii / to je vlastne jedno/ ľudia při čakaní kašľali a smrkali. Plus v ambulancii priamo z blízka dýchali, či kašľali na lekára, sestričku, kvapôčky infekcie padali priamo aj na myš a klávesnicu , atď. Ústa si pritom buď vôbec nezakryli, alebo tak urobili trocha rukou, ktorou chytali kľučky , predmety.Plus mikroorganizmy boli všade vo vzduchu a ešte boli ľudia, čo si mysleli, že je lepšie prísť na obed k lekárovi, lebo vtedy je tam menej ľudí a oni majú práve voľno na obed. To, že aj lekár má obed, to ich nenapadlo. Alebo, že už je koniec ordinačných hodín.

Tak rozmýšľali aj tehotné. Pritom na obed je najviac baktérií vo vzduchu v týchto zdravotnických priestoroch.

Prepáčte, trochu som sa rozpísala o rúškach. Ešte poviem taký môj osobný príklad. Aj ja som si myslela predtým, ešte aj v marci, že je to blbosť to obyčajné rúško.Veď predsa, ak si dám rúško pri pacientovi a potom si ho dám dole, tak ako to pomôže? Veď aj tak je baktéria vo vzduchu, tak ju predsa vdýchnem potom. Plus aj tak z každej strany na nás z hygieny apelovali, že to musíme mať respirátory, nie obyčajné rúško , plus ochranné obleky, okuliare, atď Hlavne pri každom pacientovi infekčnom. Čo samozrejme nik nemá na čele napísané, či je covid pozit, alebo nie.

Čo ale ukazuje prax? Že aj to obyčajné rúško chráni. Možno nie na 100%, ale určite chráni. Mňa napríklad predtým bolelo hrdlo aj 6x do roka/ z toho kontaktu s veľa chorými ľuďmi/. Teraz je to 1x za pol roka. Plus máme konkrétne situácie z praxe, kedy boli vyšetrení ľudia aj s ťažkými príznakmi Covid infekcie / dodatočne sa zistilo, že mali Covid/ a lekári aj sestričky mali len obyčajné rúško a nik nebol infikovaný, ani lekár, ani sestrička. Boli ale v karanténe 10 dní, aj boli testovaní PCR.

Plus, čo som si všimla, v každej krajine, kde prestali ľudia nosiť rúška, došlo ku zhoršeniu situácie , čo sa infekcie Covid týka.

5. niet pochýb ani v tom, že zbytočne sa netreba stretávať s veľa ľuďmi . Ak sa stretávať, tak len málo ľudí , dodržiavať odstupy, dezinfekciu, rúško..plus vetranie miestnosti, to je tiež veľmi dôležité. A dezinfikovať by sa mali viac aj toalety, kľučky, klávesnice, myši, vypínače, mobily, ovládače. Všetci sme z toho asi poľavili. Třeba si to priznať a potom sa snažiť napraviť.

6.niet pochýb ani o tom, že vírus tu je a nevieme, či niekedy zmizne a teda zatiaľ to musíme prijať a naučiť sa s ním žiť.

Najnovšie štúdie, čo zverejnila svetová zdravotnícka organizácia, udávajú aj pozitívne zistenie. Že akoby postupne slabla schopnosť tejto baktérie zabíjať,oproti jej schopnosti z marca tohoto roka. Napriek tomuto sa nič nemení na veci , že stále ide o nebezpečnú infekciu. Urobiť tú istú chybu, čo sme spravili v lete, že sme ju podcenili, by bola obrovská chyba.

Radšej treba s ním rátať aj s jeho infekčnosťou a nepodceňovať to. Byť ostražití, na to sme zabudli všetci a tiež sme sa spoľahli, že je tu vláda na to, aby dávala pozor, alebo, že rozhodne niekto iný.

Ale hlavne sme to my sami a to aj bez toho, či vláda niečo povie, alebo nie.

Pri obyčajnej chrípke nebolo nikdy toľko zápalov pľúc, ani takých rozsiahlych. A to som v praxi 25 rokov.

6.Podľa mňa je tiež jasné, že sa Covid sa sem dostal ľuďmi prichádzajúcimi zo zahraničia, o tom niet pochýb. Stále má význam, ak sa niekto vracia zo zahraničia, tak by mal byť v karanténe. Alebo by mal absolvovať PCR test. To je ale môj názor.

Podľa mňa nie je dostatočná kontrola hraníc, ktorá sa začne až 15.11. a to ešte antigenovými testami.

Takže , ak je to vo vašich silách, ak prichádzate na Slovensko zo zahraničia, dobre si rozmyslite, či je táto návštěva nevyhnutná. Ak je, tak potom treba byť v karanténe a na 5. až 10. deň si dajte spraviť PCR test súkromne. V karanténe by mali byť ale všetci, s ktorými budete v spoločnom byte po návrate na Slovensko. Ak by aj vyšiel test PCR o 5 dní negatívny, ešte to nie je záruka, že nie ste práve v strede inkubačnej doby, čiže vždy sa treba správať ostražito, tak akoby ste boli infekčný, alebo niekto vo vašej blízkosti.

Kto to má platiť? Alebo by to mal platiť? Buď sami tí ľudia, ktorí v tom zahraničí boli,ak tam boli na výlete. Alebo, ak tam boli pracovne, tak zamestnávateľ a tomu by to mohol preplatiť štát, lebo štátu by malo najviac záležať na tom, aby firmy fungovali. Ale teda ten štát, kde tá firma platí dane a odvody Ale dobré by bolo, ak by tá firma mala miestnosť, kde tohoto človeka dá do karantény, alebo hotel…atď….ak nie, tak zas by mohol tej firme pomôcť štát.

Ale ak nič nespravíme, tak toto všetko budeme platiť my všetci , plus bude zdravie kompletne zničené a to nielen čo sa Covidu týka.

Aj keď terajšie plošné testovanie sa robílo nepresnými testami, aj tak si myslím, že malo význam, lebo sa tým odhalilo veľa príznakových pozitívnych, aj keď samozrejme nie všetci . Ak budeme znova púšťať do vnútra štátu infikovaných ľudí, bude to obrovská chyba, prísne opatrenia, aj locdowny ostanú bez efektu. Samozrejme bude obrovskou chybou používať nepresné antigenové testy na to, aby sme pustili do vnitra krajiny ľudí. Ak by sa aj netestovali, stačí, aby boli v karanténe do 10 dní.

Sme v situácii veľmi vážnej, takže všetko, čo umožní znížiť nárast infikovaných, všetko má zmysel. Len treba skutočne apelovať na nosenie rúšok, dbanie na dezinf, vetranie, dodržiavanie odstupov…lebo kopa infikovaných stále chodí mimo karanténu, lebo ich testovanie neodhalilo.

Ten, kto toto ochorenie spochybňuje, alebo tieto opatrenia, nech sa ide pozrieť do nemocnice, kde títo chorí ležia. Hneď to pochopia.

Šírenie infekcie je exponenciálne, takže zníženie výskytu na polovicu nestačí, ak nič iné nespravíme a neodstraníme chyby, ktoré sme doteraz robili. Ďalšie šírenie bude nie krát 2 , ale vždy na druhú.

Takže napríklad, ak sú dnes infikovaní traja, tak na druhý deň budú infikovaní deviati, na tretí deň 81 ľudí/ 9 na druhú/.

Jasné, že nie všetci, čo sú infikovaní, sú aj chorí. Ale vo výsledku je to jedno, lebo aj tak narastie exponenciálne množství tých, ktorí potrebujú nemocničnú starostlivosť.

Čo teda robiť pri Covide? Ak vám zistili, že ste Covid pozitívni?

-musíte byť v karanténe minimálne 10 dní a spolu s vami aj ostatní , ktorí bývajú s vami v spoločnom byte. Väčšina ľudí má PN . Vybavte si ju telefonicky u svojho obv lekára. Ak budete bez príznakov, tak do práce už môžete ísť na 11.deň odvtedy, ako vám infekciu zistili. Niekto si berie starú dovolenku na tých 10 dní.

-byť v karanténe znamená, že nemôžete ísť ani do lekárne, ani do potravín, skrátka nikde…v praxi je to ale často tak, že napríklad manžel je v karanténe a manželka ide do lekárne, čo je chyba

-môžete ísť, ak bývate v dome, napríklad na dvor, či do záhrady…ale nie rozprávať sa veselo so susedom a ešte bez rúška, alebo ho ešte volať, nech vám ide pomôcť, keď sa napríklad manželke zle dýcha

-poproste niekoho iného, kto s vami nebýva, nakúpiť do lekárne C vitamín, D vitamín, Paralen..vitamíny užívajte aj preventívne, ak nemáte príznaky

-Paralen užívajte len pri teplote nad 37,8 . Pretože práve mierne zvýšená teplota pomáha zabíjať vírusy v tele.

-ak máte len drobný kašeľ, sople, tak stačí len z lekárne niečo na kašeľ, či do nosa/ napríklad Stoptussin, Mucosolvan apod./ aleno Nasivin, Quixx ..

-pre tehotné je vhodný Hedelix, do hrdla Tantum verde, do nosa Quixx zelený plus samozrejme spomenuté vitamíny

-ak už kašlete viac , zavolajte svojmu lekárovi, ten rozhodne, či potrebujete volať záchranku, odvoz na infekčnú ambulanciu a pod. Záchranku môžete zavolať aj sami, ak sa vám ťažko dýcha, až máte pocit, že sa dusíte. Obyčajne býva pritom veľmi nízky tlak, akcia srdca býva nad 115- až 120 za minútu

-záchranka vás potom odvezie na príslušné Covid oddelenie. Nie je to ľahké a s pribúdajúcimi pacientmi to bude čím ďalej ťažšie nájsť voľné miesto v nemocnici. Taktiež nie je všade dostatok personálu a dýchací prístroj , ak aj majú, tak nie každý ho vie obsluhovať. Takže je určite ľahšie ochoreniu predchádzať .

-nechoďte pri zhoršení osobne na pohotovosť, alebo do ambulancie obvodného lekára, lebo sa takto roznáša infekcia a ohrozujete ostatných pacientov, aj lekárov a sestričky…konzultujte svoj stav telefonicky

-ak sa už aj dostanete na urgent priamo do nemocnice, upozornite dopredu už při vstupe do nemocnice, že ste Covid pozitívni. Alebo, že máte príznaky a boli ste v styku s niekým, kto bol Covid pozitívny..alebo len jednoducho máte príznaky Covidu a ešte vás sice netestovali, ale váš stav sa rapídne zhoršil

-teraz vám poradím niečo, čo by mohlo pomôcť oddialiť odvoz do nemocnice a tak šetriť sily aj záchranke aj nemocniciam:

Ak sa vám ťažko dýcha, a to už aj při bežnom rozprávaní, poproste telefonicky svojho lekára o tieto lieky. Ja som tak už pre svojich pacientov spravila a už na druhý deň sa im dýchalo lepšie:

-Medrol 3x2 tbl. / podľa stavu napríklad 3 dni, potom postupne znižovať/-je to kortikoid, ktorý znižuje zápal v pľúcach

-Euphylín 300 l denne/ rozširuje priedušky/

-antibiotiká- sú dané nie na samotný vírus Covid, lebo vírus sa nedá zabiť antibiotikom, ale dávajú sa preventívne, aby nedostali šancu baktérie na oslabenom teréne / napríklad Amoksiklav, alebo Klacid, či Fromilid a podobne/

V nemocnici dostanete ešte kyslík, kortikoidy do žily vo vyššej dávke, aj antibiotiká, plus podpornú liečbu, plus v prípade potreby dýchací prístroj a preventívne injekcie proti zrážaniu, aby ste nedostali embóliu pri dlhšom ležaní.Plus skôr sa tu zachytia iné komplikácie tejto infekcie, lebo doma nie je možné robiť vyšetrenia.

Plus možno dostanete aj drahé lieky , napríklad remdesivir, ale jeho účinky sú tiež niekedy spochybnované.

Ak ste v karanténe, máte kopu času. Spomeňte si preto, kde všade ste boli a buď to oznámte tým ľuďom, žeby mali byť v karanténe, alebo na regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Aj tu sme sptravili chybu, trasovanie úplne zlyháva. Priložte teda sami ruku k dielu a pomôžte sami.

Ak máte príznaky Covid infekcie, alebo ste boli v kontakte s človekom Covid pozitívnym, môžete si aj sami objednať PCR test na Covid, ktorý máte zadarmo

Na stránke www.corona.gov.sk

Dovtedy, kým neviete výsledok a tento nie je negatívny, by ste mali byť v karanténe. Tiež vaši spolubývajúci.

POdstatné je byť v karanténe aspoň tých 10 dní, ani nie tak to, mať Covid test.

Kašeľ, tak ako po chrípke, môže pretrvávať aj dlhšie, aj niekoľko týždňov. Ak si chcete dať skontrolovať pľúca, najrpv tento stav riešte telefonicky. Napríklad zavolajte svojmu obvodnému lekárovi a ten vám nachystá Rtg žiadanku . Na Rtg ale pre istotu upozornite, že ste boli Covid pozitívna , aj to, že kedy, aby sa vedeli chrániť. Až potom podľa výsledku si objednajte vyšetrenie u pľúcneho lekára, prípadne u infektológa. Myslite aj na to, že v čase epidémie majú toho veľa, treba čo najviac minimalizovať chodenie po lekároch a ak je vám zo dňa na deň lepšie, zbytočne netreba chodiť ppo vyšetreniach. Stačí si kúpiť niečo na odkašľanie.

Hlavne nefajčite a nepite alkohol, lebo to najviac vadí aj pri zvládaní tejto infekcie, aj pri iných diagnózach.

Je toho veľa, čo by som vám chcela napísať, ale zatiaľ týmto končím. Prajem si , aby vám tieto informácie pomohli, tak jako aj iné moje články, lebo o nič iné mi nejde.

Už mám v živote všetko, čo som chcela, len zdravia by som si priala viac . Tak ho prajem aj vám.

Ešte niečo, musím opraviť jednu vetu z minulého článku o Covide v marci. Tam som napísala, že o ekonomiku, či peniaze teraz nejde, že na tom nezáleží. Lenže bez ekonomiky nie je ani starostlivosť o zdravie. Všetko je spojené . Od nás všetkých bude záležať, ako to všetko vylepšiť.

Tak som touto troškou chcela prispieť aj ja. Majte sa pekne!